سجل أسعار الصرف من تنج كازاخستاني إلى إلى البيزو الأرجنتيني

يبلغ سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى البيزو الأرجنتيني حاليًا 3.27772 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.438% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة تنج كازاخستاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.086% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى البيزو الأرجنتيني بين أعلى مستوى 3.30369 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 3.24568 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.540%.