哈薩克斯坦堅戈兌阿根廷比索匯率歷史紀錄

今日，哈薩克斯坦堅戈兌阿根廷比索的匯率目前為1.961，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.044%。

在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈兌阿根廷比索的匯率波動，在26-07-2024高見1.963，並在21-07-2024低見1.941。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.591%。