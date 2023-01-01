دولار جزر كايمان إلى فرنك سويسري

تحويل KYD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 kyd
134934 xpf

1.00000 KYD = 134.93400 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:26 UTC
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KYD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.68071.436951.66080.9636518.3095
1GBP1.15311.23015102.251.656831.914931.1110921.1111
1USD0.93730.812909183.121.346851.556660.9032517.1614
1INR0.01127640.009779940.012030810.01620370.01872790.01086680.206465

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جزر كايمان / فرنك الـ CFP
1 KYD134.93400 XPF
5 KYD674.67000 XPF
10 KYD1349.34000 XPF
20 KYD2698.68000 XPF
50 KYD6746.70000 XPF
100 KYD13493.40000 XPF
250 KYD33733.50000 XPF
500 KYD67467.00000 XPF
1000 KYD134934.00000 XPF
2000 KYD269868.00000 XPF
5000 KYD674670.00000 XPF
10000 KYD1349340.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار جزر كايمان
1 XPF0.00741 KYD
5 XPF0.03706 KYD
10 XPF0.07411 KYD
20 XPF0.14822 KYD
50 XPF0.37055 KYD
100 XPF0.74111 KYD
250 XPF1.85276 KYD
500 XPF3.70552 KYD
1000 XPF7.41105 KYD
2000 XPF14.82210 KYD
5000 XPF37.05525 KYD
10000 XPF74.11050 KYD