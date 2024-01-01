Cayman Adaları dolarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile KYD → XPF çevirin

1.000 kyd
135.816 xpf

1.00000 KYD = 135.81600 XPF

08:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854961.0733589.12821.452941.652450.9478918.3181
1 GBP1.1696511.2554104.2451.699371.932721.108721.425
1 USD0.931650.796559183.03741.353651.539530.8831517.0663
1 INR0.01121980.009592770.012042810.01630170.01854020.01063560.205525

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Cayman Adaları dolarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / CFP Frangı
1 KYD135.81600 XPF
5 KYD679.08000 XPF
10 KYD1358.16000 XPF
20 KYD2716.32000 XPF
50 KYD6790.80000 XPF
100 KYD13581.60000 XPF
250 KYD33954.00000 XPF
500 KYD67908.00000 XPF
1000 KYD135816.00000 XPF
2000 KYD271632.00000 XPF
5000 KYD679080.00000 XPF
10000 KYD1358160.00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Cayman Adaları Doları
1 XPF0.00736 KYD
5 XPF0.03681 KYD
10 XPF0.07363 KYD
20 XPF0.14726 KYD
50 XPF0.36815 KYD
100 XPF0.73629 KYD
250 XPF1.84073 KYD
500 XPF3.68146 KYD
1000 XPF7.36291 KYD
2000 XPF14.72582 KYD
5000 XPF36.81455 KYD
10000 XPF73.62910 KYD