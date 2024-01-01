10 bin İsviçre frangından Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → KYD çevirin

10.000 xpf
74,63 kyd

1,000₣ XPF = 0,007463$ KYD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → KYD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00750,0075
Düşük0,00740,0074
Ortalama0,00750,0074
Değişim1.11%1.22%
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1 XPF → KYD istatistikleri

XPF → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0075, en düşük 0,0074 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0075 oldu. XPF → KYD kurundaki değişiklik 1.11 değerindeydi.

XPF → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0075, en düşük 0,0074 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0074 oldu. XPF → KYD kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Cayman Adaları Doları
1 XPF0,00746 KYD
5 XPF0,03732 KYD
10 XPF0,07463 KYD
20 XPF0,14927 KYD
50 XPF0,37317 KYD
100 XPF0,74634 KYD
250 XPF1,86586 KYD
500 XPF3,73172 KYD
1000 XPF7,46343 KYD
2000 XPF14,92686 KYD
5000 XPF37,31715 KYD
10000 XPF74,63430 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / CFP Frangı
1 KYD133,98700 XPF
5 KYD669,93500 XPF
10 KYD1.339,87000 XPF
20 KYD2.679,74000 XPF
50 KYD6.699,35000 XPF
100 KYD13.398,70000 XPF
250 KYD33.496,75000 XPF
500 KYD66.993,50000 XPF
1000 KYD133.987,00000 XPF
2000 KYD267.974,00000 XPF
5000 KYD669.935,00000 XPF
10000 KYD1.339.870,00000 XPF