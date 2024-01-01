10 Cayman Adaları dolarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile KYD → XPF çevirin

1,000$ KYD = 138,0₣ XPF

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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XPF
1 KYD → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek137,9900137,9900
Düşük133,4800130,3890
Ortalama134,8168132,6834
Değişim3.21%5.05%
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1 KYD → XPF istatistikleri

KYD → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 137,9900, en düşük 133,4800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 134,8168 oldu. KYD → XPF kurundaki değişiklik 3.21 değerindeydi.

KYD → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 137,9900, en düşük 130,3890 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 132,6834 oldu. KYD → XPF kurundaki değişiklik 5.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34318,1911,5481,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,97511,41419,1581,631,4840,835
1 SGD0,74562,9210,707113,5481,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / CFP Frangı
1 KYD137,96500 XPF
5 KYD689,82500 XPF
10 KYD1.379,65000 XPF
20 KYD2.759,30000 XPF
50 KYD6.898,25000 XPF
100 KYD13.796,50000 XPF
250 KYD34.491,25000 XPF
500 KYD68.982,50000 XPF
1000 KYD137.965,00000 XPF
2000 KYD275.930,00000 XPF
5000 KYD689.825,00000 XPF
10000 KYD1.379.650,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Cayman Adaları Doları
1 XPF0,00725 KYD
5 XPF0,03624 KYD
10 XPF0,07248 KYD
20 XPF0,14496 KYD
50 XPF0,36241 KYD
100 XPF0,72482 KYD
250 XPF1,81206 KYD
500 XPF3,62411 KYD
1000 XPF7,24823 KYD
2000 XPF14,49646 KYD
5000 XPF36,24115 KYD
10000 XPF72,48230 KYD