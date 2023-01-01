دولار جزر كايمان إلى دولار نيوزيلندي

تحويل KYD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kyd
٢٬٠٢٨٫٨٣ nzd

1.00000 KYD = 2.02883 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:23 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KYD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 NZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06788.6891.436881.660440.9637518.3096
1GBP1.1531411.23035102.2671.656851.914641.1113421.1127
1USD0.937150.812777183.121.346651.556180.9031517.1599
1INR0.01127540.009778350.012030810.01620130.01872210.01086560.206447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جزر كايمان

KYD إلى USD

KYD إلى INR

KYD إلى EUR

KYD إلى SGD

KYD إلى ZAR

KYD إلى AUD

KYD إلى CAD

KYD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / دولار نيوزيلندي
1 KYD2.02883 NZD
5 KYD10.14415 NZD
10 KYD20.28830 NZD
20 KYD40.57660 NZD
50 KYD101.44150 NZD
100 KYD202.88300 NZD
250 KYD507.20750 NZD
500 KYD1014.41500 NZD
1000 KYD2028.83000 NZD
2000 KYD4057.66000 NZD
5000 KYD10144.15000 NZD
10000 KYD20288.30000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار جزر كايمان
1 NZD0.49290 KYD
5 NZD2.46448 KYD
10 NZD4.92896 KYD
20 NZD9.85792 KYD
50 NZD24.64480 KYD
100 NZD49.28960 KYD
250 NZD123.22400 KYD
500 NZD246.44800 KYD
1000 NZD492.89600 KYD
2000 NZD985.79200 KYD
5000 NZD2464.48000 KYD
10000 NZD4928.96000 KYD