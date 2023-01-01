دينار كويتي إلى دونغ فيتنامي

تحويل KWD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
78767600 vnd

1.00000 KWD = 78767.60000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 18:13 UTC
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KWD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436691.660290.963718.3091
1GBP1.15311.2302102.2721.656591.914411.1111521.1115
1USD0.93730.812876183.13451.34661.556180.903317.161
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619780.01871880.01086550.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Vietnamese Dong
1 KWD78767.60000 VND
5 KWD393838.00000 VND
10 KWD787676.00000 VND
20 KWD1575352.00000 VND
50 KWD3938380.00000 VND
100 KWD7876760.00000 VND
250 KWD19691900.00000 VND
500 KWD39383800.00000 VND
1000 KWD78767600.00000 VND
2000 KWD157535200.00000 VND
5000 KWD393838000.00000 VND
10000 KWD787676000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Kuwaiti Dinar
1 VND0.00001 KWD
5 VND0.00006 KWD
10 VND0.00013 KWD
20 VND0.00025 KWD
50 VND0.00063 KWD
100 VND0.00127 KWD
250 VND0.00317 KWD
500 VND0.00635 KWD
1000 VND0.01270 KWD
2000 VND0.02539 KWD
5000 VND0.06348 KWD
10000 VND0.12696 KWD