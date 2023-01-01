دينار كويتي إلى ليرة تركية

تحويل KWD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٨٧٬٨٢٣٫٣٠ try

1.00000 KWD = 87.82330 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 18:12 UTC
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KWD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 TRY
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.067188.71281.436741.660210.9636518.3104
1GBP1.1531411.23045102.2931.656681.914351.1112221.1133
1USD0.93720.812711183.13451.34641.555810.9031517.159
1INR0.01127230.009775850.012028710.01619540.01871440.01086370.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ليرة تركية
1 KWD87.82330 TRY
5 KWD439.11650 TRY
10 KWD878.23300 TRY
20 KWD1756.46600 TRY
50 KWD4391.16500 TRY
100 KWD8782.33000 TRY
250 KWD21955.82500 TRY
500 KWD43911.65000 TRY
1000 KWD87823.30000 TRY
2000 KWD175646.60000 TRY
5000 KWD439116.50000 TRY
10000 KWD878233.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Kuwaiti Dinar
1 TRY0.01139 KWD
5 TRY0.05693 KWD
10 TRY0.11387 KWD
20 TRY0.22773 KWD
50 TRY0.56933 KWD
100 TRY1.13865 KWD
250 TRY2.84663 KWD
500 TRY5.69325 KWD
1000 TRY11.38650 KWD
2000 TRY22.77300 KWD
5000 TRY56.93250 KWD
10000 TRY113.86500 KWD