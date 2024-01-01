Kuveyt dinarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile KWD → TRY çevirin

1.000 kwd
99.813,40 try

1.00000 KWD = 99.81340 TRY

09:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549851.0735589.13891.453161.652380.9478518.3124
1 GBP1.1696111.25565104.2591.699651.932661.1086221.4186
1 USD0.93150.7964183.03191.35361.539170.8829517.0578
1 INR0.01121840.00959150.012043610.01630220.01853710.01063390.205437

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Kuveyt dinarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Türk Lirası
1 KWD99.81340 TRY
5 KWD499.06700 TRY
10 KWD998.13400 TRY
20 KWD1996.26800 TRY
50 KWD4990.67000 TRY
100 KWD9981.34000 TRY
250 KWD24953.35000 TRY
500 KWD49906.70000 TRY
1000 KWD99813.40000 TRY
2000 KWD199626.80000 TRY
5000 KWD499067.00000 TRY
10000 KWD998134.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Kuveyt Dinarı
1 TRY0.01002 KWD
5 TRY0.05009 KWD
10 TRY0.10019 KWD
20 TRY0.20037 KWD
50 TRY0.50094 KWD
100 TRY1.00187 KWD
250 TRY2.50468 KWD
500 TRY5.00935 KWD
1000 TRY10.01870 KWD
2000 TRY20.03740 KWD
5000 TRY50.09350 KWD
10000 TRY100.18700 KWD