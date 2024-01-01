5.000 Kuveyt dinarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile KWD → TRY çevirin

1,000ك KWD = 112,0TL TRY

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 KWD → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek112,1150112,1150
Düşük111,4790110,4490
Ortalama111,8910111,6845
Değişim0.28%1.42%
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1 KWD → TRY istatistikleri

KWD → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 112,1150, en düşük 111,4790 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 111,8910 oldu. KWD → TRY kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

KWD → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 112,1150, en düşük 110,4490 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 111,6845 oldu. KWD → TRY kurundaki değişiklik 1.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Türk Lirası
1 KWD112,01500 TRY
5 KWD560,07500 TRY
10 KWD1.120,15000 TRY
20 KWD2.240,30000 TRY
50 KWD5.600,75000 TRY
100 KWD11.201,50000 TRY
250 KWD28.003,75000 TRY
500 KWD56.007,50000 TRY
1000 KWD112.015,00000 TRY
2000 KWD224.030,00000 TRY
5000 KWD560.075,00000 TRY
10000 KWD1.120.150,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Kuveyt Dinarı
1 TRY0,00893 KWD
5 TRY0,04464 KWD
10 TRY0,08927 KWD
20 TRY0,17855 KWD
50 TRY0,44637 KWD
100 TRY0,89274 KWD
250 TRY2,23184 KWD
500 TRY4,46368 KWD
1000 TRY8,92735 KWD
2000 TRY17,85470 KWD
5000 TRY44,63675 KWD
10000 TRY89,27350 KWD