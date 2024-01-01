20 Türk lirasından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile TRY → KWD çevirin

20 try
0,190 kwd

1,000 TRY = 0,009491 KWD

22:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8521,4661,6450,97317,682
1 GBP1,1711,245103,9331,7151,9241,13820,683
1 USD0,9390,803183,4571,3771,5450,91416,608
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Türk lirasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Kuveyt Dinarı
1 TRY0,00949 KWD
5 TRY0,04745 KWD
10 TRY0,09491 KWD
20 TRY0,18981 KWD
50 TRY0,47454 KWD
100 TRY0,94907 KWD
250 TRY2,37268 KWD
500 TRY4,74537 KWD
1000 TRY9,49073 KWD
2000 TRY18,98146 KWD
5000 TRY47,45365 KWD
10000 TRY94,90730 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Türk Lirası
1 KWD105,36600 TRY
5 KWD526,83000 TRY
10 KWD1.053,66000 TRY
20 KWD2.107,32000 TRY
50 KWD5.268,30000 TRY
100 KWD10.536,60000 TRY
250 KWD26.341,50000 TRY
500 KWD52.683,00000 TRY
1000 KWD105.366,00000 TRY
2000 KWD210.732,00000 TRY
5000 KWD526.830,00000 TRY
10000 KWD1.053.660,00000 TRY