دينار كويتي إلى ليرة لبنانية

تحويل KWD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٤٨٬٦٧٣٬٩٠٠ lbp

1.00000 KWD = 48673.90000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:6 UTC
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KWD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 LBP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066688.67131.436551.659820.963618.3032
1GBP1.1532711.2301102.2641.656761.914251.1112921.1089
1USD0.937550.812942183.13451.346851.556180.903417.1603
1INR0.01127760.009778640.012028710.01620090.01871880.01086670.206416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / جنيه لبناني
1 KWD48673.90000 LBP
5 KWD243369.50000 LBP
10 KWD486739.00000 LBP
20 KWD973478.00000 LBP
50 KWD2433695.00000 LBP
100 KWD4867390.00000 LBP
250 KWD12168475.00000 LBP
500 KWD24336950.00000 LBP
1000 KWD48673900.00000 LBP
2000 KWD97347800.00000 LBP
5000 KWD243369500.00000 LBP
10000 KWD486739000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Kuwaiti Dinar
1 LBP0.00002 KWD
5 LBP0.00010 KWD
10 LBP0.00021 KWD
20 LBP0.00041 KWD
50 LBP0.00103 KWD
100 LBP0.00205 KWD
250 LBP0.00514 KWD
500 LBP0.01027 KWD
1000 LBP0.02054 KWD
2000 LBP0.04109 KWD
5000 LBP0.10272 KWD
10000 LBP0.20545 KWD