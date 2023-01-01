دينار كويتي إلى دولار برمودي

تحويل KWD إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
3237.92 bmd

1.00000 KWD = 3.23792 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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KWD إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066688.67131.436391.659560.963518.2945
1GBP1.1530711.2299102.2471.656311.913651.1109821.0955
1USD0.937550.813074183.13451.34671.555940.903317.1522
1INR0.01127760.009780230.012028710.01619910.01871590.01086550.206319

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Bermudan Dollar
1 KWD3.23792 BMD
5 KWD16.18960 BMD
10 KWD32.37920 BMD
20 KWD64.75840 BMD
50 KWD161.89600 BMD
100 KWD323.79200 BMD
250 KWD809.48000 BMD
500 KWD1618.96000 BMD
1000 KWD3237.92000 BMD
2000 KWD6475.84000 BMD
5000 KWD16189.60000 BMD
10000 KWD32379.20000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Kuwaiti Dinar
1 BMD0.30884 KWD
5 BMD1.54420 KWD
10 BMD3.08840 KWD
20 BMD6.17680 KWD
50 BMD15.44200 KWD
100 BMD30.88400 KWD
250 BMD77.21000 KWD
500 BMD154.42000 KWD
1000 BMD308.84000 KWD
2000 BMD617.68000 KWD
5000 BMD1544.20000 KWD
10000 BMD3088.40000 KWD