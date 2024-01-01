Kuveyt dinarından Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → BMD çevirin

1.000 kwd
3.244,86 bmd

1.00000 KWD = 3.24486 BMD

09:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03220.9319519.00771.539761.644061515.813.67305
1 INR0.012043510.01122360.228920.01854420.019800318.25570.0442365
1 EUR1.0730589.0977120.39621.652241.764161626.543.94137
1 ZAR0.05261034.368350.049028710.08100740.086494579.74720.19324

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Kuveyt dinarından Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bermuda Doları
1 KWD3.24486 BMD
5 KWD16.22430 BMD
10 KWD32.44860 BMD
20 KWD64.89720 BMD
50 KWD162.24300 BMD
100 KWD324.48600 BMD
250 KWD811.21500 BMD
500 KWD1622.43000 BMD
1000 KWD3244.86000 BMD
2000 KWD6489.72000 BMD
5000 KWD16224.30000 BMD
10000 KWD32448.60000 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Kuveyt Dinarı
1 BMD0.30818 KWD
5 BMD1.54090 KWD
10 BMD3.08180 KWD
20 BMD6.16360 KWD
50 BMD15.40900 KWD
100 BMD30.81800 KWD
250 BMD77.04500 KWD
500 BMD154.09000 KWD
1000 BMD308.18000 KWD
2000 BMD616.36000 KWD
5000 BMD1540.90000 KWD
10000 BMD3081.80000 KWD