فرنك قمري إلى روبية باكستانية

تحويل KMF إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٦٣١٫٠٠ pkr

1.00000 KMF = 0.63100 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0668588.6921.436571.659430.963818.3015
1GBP1.1533411.23045102.2931.656861.913911.1115921.108
1USD0.937350.812711183.13451.346551.555450.903517.1547
1INR0.0112750.009775850.012028710.01619720.01871010.01086790.206349

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Pakistani Rupee
1 KMF0.63100 PKR
5 KMF3.15499 PKR
10 KMF6.30998 PKR
20 KMF12.61996 PKR
50 KMF31.54990 PKR
100 KMF63.09980 PKR
250 KMF157.74950 PKR
500 KMF315.49900 PKR
1000 KMF630.99800 PKR
2000 KMF1261.99600 PKR
5000 KMF3154.99000 PKR
10000 KMF6309.98000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / فرنك جزر القمر
1 PKR1.58479 KMF
5 PKR7.92395 KMF
10 PKR15.84790 KMF
20 PKR31.69580 KMF
50 PKR79.23950 KMF
100 PKR158.47900 KMF
250 PKR396.19750 KMF
500 PKR792.39500 KMF
1000 PKR1584.79000 KMF
2000 PKR3169.58000 KMF
5000 PKR7923.95000 KMF
10000 PKR15847.90000 KMF