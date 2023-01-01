فرنك قمري إلى بيزو فلبيني

تحويل KMF إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
122.60 php

1.00000 KMF = 0.12260 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:39 UTC
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KMF إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0668588.6921.436571.659430.963818.3015
1GBP1.1533411.23045102.2931.656861.913911.1115921.108
1USD0.937350.812711183.13451.346551.555450.903517.1547
1INR0.0112750.009775850.012028710.01619720.01871010.01086790.206349

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Philippine Peso
1 KMF0.12260 PHP
5 KMF0.61299 PHP
10 KMF1.22598 PHP
20 KMF2.45196 PHP
50 KMF6.12990 PHP
100 KMF12.25980 PHP
250 KMF30.64950 PHP
500 KMF61.29900 PHP
1000 KMF122.59800 PHP
2000 KMF245.19600 PHP
5000 KMF612.99000 PHP
10000 KMF1225.98000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / فرنك جزر القمر
1 PHP8.15676 KMF
5 PHP40.78380 KMF
10 PHP81.56760 KMF
20 PHP163.13520 KMF
50 PHP407.83800 KMF
100 PHP815.67600 KMF
250 PHP2039.19000 KMF
500 PHP4078.38000 KMF
1000 PHP8156.76000 KMF
2000 PHP16313.52000 KMF
5000 PHP40783.80000 KMF
10000 PHP81567.60000 KMF