Komor frangından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile KMF → PHP çevirin

1.000 kmf
122,10 php

1.00000 KMF = 0.12210 PHP

09:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.073389.12251.452871.65250.94767518.3118
1 GBP1.1695411.2553104.2351.699241.932721.1083521.4169
1 USD0.93170.796622183.0361.353651.539650.8829517.0612
1 INR0.01122050.00959370.01204310.0163020.01854190.01063330.205468

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Komor frangından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Filipinler Pesosu
1 KMF0.12210 PHP
5 KMF0.61050 PHP
10 KMF1.22099 PHP
20 KMF2.44198 PHP
50 KMF6.10495 PHP
100 KMF12.20990 PHP
250 KMF30.52475 PHP
500 KMF61.04950 PHP
1000 KMF122.09900 PHP
2000 KMF244.19800 PHP
5000 KMF610.49500 PHP
10000 KMF1220.99000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Komor Frangı
1 PHP8.19006 KMF
5 PHP40.95030 KMF
10 PHP81.90060 KMF
20 PHP163.80120 KMF
50 PHP409.50300 KMF
100 PHP819.00600 KMF
250 PHP2047.51500 KMF
500 PHP4095.03000 KMF
1000 PHP8190.06000 KMF
2000 PHP16380.12000 KMF
5000 PHP40950.30000 KMF
10000 PHP81900.60000 KMF