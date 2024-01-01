500 Filipinler pesosundan Komor frangına

Reel döviz kuru ile PHP → KMF çevirin

1,000₱ PHP = 7,950CF KMF

07:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 PHP → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,94927,9630
Düşük7,70537,7053
Ortalama7,83677,8700
Değişim1.03%1.67%
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1 PHP → KMF istatistikleri

PHP → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,9492, en düşük 7,7053 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,8367 oldu. PHP → KMF kurundaki değişiklik 1.03 değerindeydi.

PHP → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,9630, en düşük 7,7053 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,8700 oldu. PHP → KMF kurundaki değişiklik 1.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9491,5480,7911.396,88154,617,244
1 CAD0,7110,6731,0990,562991,433109,7345,142
1 EUR1,0541,48511,6320,8341.472,52162,9857,636
1 AUD0,6460,910,61310,511902,31599,874,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Komor Frangı
1 PHP7,95039 KMF
5 PHP39,75195 KMF
10 PHP79,50390 KMF
20 PHP159,00780 KMF
50 PHP397,51950 KMF
100 PHP795,03900 KMF
250 PHP1.987,59750 KMF
500 PHP3.975,19500 KMF
1000 PHP7.950,39000 KMF
2000 PHP15.900,78000 KMF
5000 PHP39.751,95000 KMF
10000 PHP79.503,90000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Filipinler Pesosu
1 KMF0,12578 PHP
5 KMF0,62890 PHP
10 KMF1,25780 PHP
20 KMF2,51560 PHP
50 KMF6,28900 PHP
100 KMF12,57800 PHP
250 KMF31,44500 PHP
500 KMF62,89000 PHP
1000 KMF125,78000 PHP
2000 KMF251,56000 PHP
5000 KMF628,90000 PHP
10000 KMF1.257,80000 PHP