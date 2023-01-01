سوم قيرغيزستاني إلى ليو روماني

تحويل KGS إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kgs
٥٢٫٥٥ ron

1.00000 KGS = 0.05255 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 17:7 UTC
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KGS إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.065788.59641.436241.659970.9635518.3146
1GBP1.1539311.22975102.2351.657331.91551.1118721.1339
1USD0.938350.813173183.13451.34771.557630.9041517.1855
1INR0.01128710.009781420.012028710.01621110.01873630.01087570.206719

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / Romanian Leu
1 KGS0.05255 RON
5 KGS0.26277 RON
10 KGS0.52554 RON
20 KGS1.05107 RON
50 KGS2.62768 RON
100 KGS5.25536 RON
250 KGS13.13840 RON
500 KGS26.27680 RON
1000 KGS52.55360 RON
2000 KGS105.10720 RON
5000 KGS262.76800 RON
10000 KGS525.53600 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Kyrgystani Som
1 RON19.02820 KGS
5 RON95.14100 KGS
10 RON190.28200 KGS
20 RON380.56400 KGS
50 RON951.41000 KGS
100 RON1902.82000 KGS
250 RON4757.05000 KGS
500 RON9514.10000 KGS
1000 RON19028.20000 KGS
2000 RON38056.40000 KGS
5000 RON95141.00000 KGS
10000 RON190282.00000 KGS