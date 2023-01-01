شلن كيني إلى بير إثيوبي

تحويل KES إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
375.20 etb

1.00000 KES = 0.37520 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 16:40 UTC
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KES إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065888.60481.436381.660770.963518.3174
1GBP1.1540711.2298102.2391.65741.916321.1119421.136
1USD0.938250.81314183.13451.34771.558240.90417.1865
1INR0.01128610.009781020.012028710.01621110.01874360.01087390.206731

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى AUD

KES إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / البر الإثيوبي
1 KES0.37520 ETB
5 KES1.87599 ETB
10 KES3.75197 ETB
20 KES7.50394 ETB
50 KES18.75985 ETB
100 KES37.51970 ETB
250 KES93.79925 ETB
500 KES187.59850 ETB
1000 KES375.19700 ETB
2000 KES750.39400 ETB
5000 KES1875.98500 ETB
10000 KES3751.97000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / شلن كيني
1 ETB2.66526 KES
5 ETB13.32630 KES
10 ETB26.65260 KES
20 ETB53.30520 KES
50 ETB133.26300 KES
100 ETB266.52600 KES
250 ETB666.31500 KES
500 ETB1332.63000 KES
1000 ETB2665.26000 KES
2000 ETB5330.52000 KES
5000 ETB13326.30000 KES
10000 ETB26652.60000 KES