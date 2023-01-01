دينار أردني إلى ريال قطري

تحويل JOD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٥٬١٤٢٫١٧ qar

1.00000 JOD = 5.14217 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:17 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

JOD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 QAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.58811.43681.661110.963318.3106
1GBP1.1535411.2291102.1811.657261.915981.111221.1201
1USD0.938450.813603183.13451.348351.558850.90417.1834
1INR0.01128820.009786590.012028710.01621890.01875090.01087390.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدينار الأردني / الريال القطري
1 JOD5.14217 QAR
5 JOD25.71085 QAR
10 JOD51.42170 QAR
20 JOD102.84340 QAR
50 JOD257.10850 QAR
100 JOD514.21700 QAR
250 JOD1285.54250 QAR
500 JOD2571.08500 QAR
1000 JOD5142.17000 QAR
2000 JOD10284.34000 QAR
5000 JOD25710.85000 QAR
10000 JOD51421.70000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / الدينار الأردني
1 QAR0.19447 JOD
5 QAR0.97235 JOD
10 QAR1.94470 JOD
20 QAR3.88940 JOD
50 QAR9.72350 JOD
100 QAR19.44700 JOD
250 QAR48.61750 JOD
500 QAR97.23500 JOD
1000 QAR194.47000 JOD
2000 QAR388.94000 JOD
5000 QAR972.35000 JOD
10000 QAR1944.70000 JOD