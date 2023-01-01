Иорданские динары в катарские риалы

Сконвертируйте JOD в QAR по реальному обменному курсу

1000 jod
5141.54 qar

1.00000 JOD = 5.14154 QAR

Среднерыночный курс в 18:23 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса JOD к QAR

1 мин. назад 1 JOD → 0 QAR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073188.94931.454641.670840.956618.4981
1GBP1.163611.2486103.4961.692541.94411.113121.5234
1USD0.93190.800897182.891.355551.557030.891417.238
1INR0.01124240.009662170.012064210.01635360.01878420.0107540.207962

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из иорданских динаров в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JOD из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JOD в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for иорданский динар

JOD в USD

JOD в CAD

JOD в SGD

JOD в ZAR

JOD в EUR

JOD в GBP

JOD в AED

JOD в AUD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Иорданский динар / Катарский риал
1 JOD5.14154 QAR
5 JOD25.70770 QAR
10 JOD51.41540 QAR
20 JOD102.83080 QAR
50 JOD257.07700 QAR
100 JOD514.15400 QAR
250 JOD1285.38500 QAR
500 JOD2570.77000 QAR
1000 JOD5141.54000 QAR
2000 JOD10283.08000 QAR
5000 JOD25707.70000 QAR
10000 JOD51415.40000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Иорданский динар
1 QAR0.19449 JOD
5 QAR0.97247 JOD
10 QAR1.94494 JOD
20 QAR3.88988 JOD
50 QAR9.72470 JOD
100 QAR19.44940 JOD
250 QAR48.62350 JOD
500 QAR97.24700 JOD
1000 QAR194.49400 JOD
2000 QAR388.98800 JOD
5000 QAR972.47000 JOD
10000 QAR1944.94000 JOD