1 катарский риал в иорданские динары

Сконвертируйте QAR в JOD по реальному обменному курсу

1 qar
0.194 jod

1.00000 QAR = 0.19448 JOD

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
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График изменения обменного курса QAR к JOD

1 мин. назад 1 QAR → 0 JOD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из катарских риалов в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите QAR из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из QAR в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Катарский риал / Иорданский динар
1 QAR0.19448 JOD
5 QAR0.97239 JOD
10 QAR1.94478 JOD
20 QAR3.88956 JOD
50 QAR9.72390 JOD
100 QAR19.44780 JOD
250 QAR48.61950 JOD
500 QAR97.23900 JOD
1000 QAR194.47800 JOD
2000 QAR388.95600 JOD
5000 QAR972.39000 JOD
10000 QAR1944.78000 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Катарский риал
1 JOD5.14196 QAR
5 JOD25.70980 QAR
10 JOD51.41960 QAR
20 JOD102.83920 QAR
50 JOD257.09800 QAR
100 JOD514.19600 QAR
250 JOD1285.49000 QAR
500 JOD2570.98000 QAR
1000 JOD5141.96000 QAR
2000 JOD10283.92000 QAR
5000 JOD25709.80000 QAR
10000 JOD51419.60000 QAR