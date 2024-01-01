Ürdün dinarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile JOD → QAR çevirin

1.000 jod
5.141,70 qar

1.00000 JOD = 5.14170 QAR

07:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354451.3474519.04120.931750.7971623.67291.54
1 CAD0.73830710.99483214.05830.6879170.588552.711731.13699
1 SGD0.7421431.00519114.13130.6914910.5916082.725821.1429
1 ZAR0.05251770.07113260.07076510.04893330.04186510.1928920.0808773

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Ürdün dinarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Katar Riyali
1 JOD5.14170 QAR
5 JOD25.70850 QAR
10 JOD51.41700 QAR
20 JOD102.83400 QAR
50 JOD257.08500 QAR
100 JOD514.17000 QAR
250 JOD1285.42500 QAR
500 JOD2570.85000 QAR
1000 JOD5141.70000 QAR
2000 JOD10283.40000 QAR
5000 JOD25708.50000 QAR
10000 JOD51417.00000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Ürdün Dinarı
1 QAR0.19449 JOD
5 QAR0.97244 JOD
10 QAR1.94488 JOD
20 QAR3.88976 JOD
50 QAR9.72440 JOD
100 QAR19.44880 JOD
250 QAR48.62200 JOD
500 QAR97.24400 JOD
1000 QAR194.48800 JOD
2000 QAR388.97600 JOD
5000 QAR972.44000 JOD
10000 QAR1944.88000 JOD