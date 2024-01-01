10 bin Katar riyalinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile QAR → JOD çevirin

1,000QR QAR = 0,1944JD JOD

19:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 QAR → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,19460,1946
Düşük0,19440,1941
Ortalama0,19450,1944
Değişim0.05%0.17%
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1 QAR → JOD istatistikleri

QAR → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1946, en düşük 0,1944 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1945 oldu. QAR → JOD kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

QAR → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1946, en düşük 0,1941 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1944 oldu. QAR → JOD kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,41,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3820,018
1 CAD0,71360,1911198,2240,5630,6731.226,841,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Ürdün Dinarı
1 QAR0,19445 JOD
5 QAR0,97224 JOD
10 QAR1,94447 JOD
20 QAR3,88894 JOD
50 QAR9,72235 JOD
100 QAR19,44470 JOD
250 QAR48,61175 JOD
500 QAR97,22350 JOD
1000 QAR194,44700 JOD
2000 QAR388,89400 JOD
5000 QAR972,23500 JOD
10000 QAR1.944,47000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Katar Riyali
1 JOD5,14280 QAR
5 JOD25,71400 QAR
10 JOD51,42800 QAR
20 JOD102,85600 QAR
50 JOD257,14000 QAR
100 JOD514,28000 QAR
250 JOD1.285,70000 QAR
500 JOD2.571,40000 QAR
1000 JOD5.142,80000 QAR
2000 JOD10.285,60000 QAR
5000 JOD25.714,00000 QAR
10000 JOD51.428,00000 QAR