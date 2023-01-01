دينار أردني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل JOD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٣٢٬٣٤٧٫٢٠ czk

1.00000 JOD = 32.34720 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 16:11 UTC
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JOD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.61311.437581.661320.9631518.3088
1GBP1.1535411.22955102.2181.658291.916381.1110321.1197
1USD0.938150.813306183.13451.34871.55860.903617.1768
1INR0.0112850.009783010.012028710.01622310.0187480.01086910.206615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 JOD32.34720 CZK
5 JOD161.73600 CZK
10 JOD323.47200 CZK
20 JOD646.94400 CZK
50 JOD1617.36000 CZK
100 JOD3234.72000 CZK
250 JOD8086.80000 CZK
500 JOD16173.60000 CZK
1000 JOD32347.20000 CZK
2000 JOD64694.40000 CZK
5000 JOD161736.00000 CZK
10000 JOD323472.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الدينار الأردني
1 CZK0.03091 JOD
5 CZK0.15457 JOD
10 CZK0.30915 JOD
20 CZK0.61829 JOD
50 CZK1.54573 JOD
100 CZK3.09146 JOD
250 CZK7.72865 JOD
500 CZK15.45730 JOD
1000 CZK30.91460 JOD
2000 CZK61.82920 JOD
5000 CZK154.57300 JOD
10000 CZK309.14600 JOD