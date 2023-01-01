دولار جامايكي إلى بيزو فلبيني

تحويل JMD إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٣٦٥٫٧٥ php

1.00000 JMD = 0.36575 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:3 UTC
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JMD إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066388.64631.438011.661160.963418.3099
1GBP1.1532711.2297102.231.658371.915721.1110621.1157
1USD0.93780.813206183.13451.34861.557880.903317.1714
1INR0.01128080.009781820.012028710.01622190.01873920.01086550.20655

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / Philippine Peso
1 JMD0.36575 PHP
5 JMD1.82873 PHP
10 JMD3.65746 PHP
20 JMD7.31492 PHP
50 JMD18.28730 PHP
100 JMD36.57460 PHP
250 JMD91.43650 PHP
500 JMD182.87300 PHP
1000 JMD365.74600 PHP
2000 JMD731.49200 PHP
5000 JMD1828.73000 PHP
10000 JMD3657.46000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار جامايكي
1 PHP2.73414 JMD
5 PHP13.67070 JMD
10 PHP27.34140 JMD
20 PHP54.68280 JMD
50 PHP136.70700 JMD
100 PHP273.41400 JMD
250 PHP683.53500 JMD
500 PHP1367.07000 JMD
1000 PHP2734.14000 JMD
2000 PHP5468.28000 JMD
5000 PHP13670.70000 JMD
10000 PHP27341.40000 JMD