Jamaika dolarından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile JMD → PHP çevirin

1.000 jmd
358,19 php

1.00000 JMD = 0.35819 PHP

07:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553151.073889.15371.454031.652890.9493218.3282
1 GBP1.1691611.25545104.2351.71.93251.1099121.4286
1 USD0.931250.796527183.02641.35411.539290.8840517.0685
1 INR0.01121660.009593660.012044410.01630930.01853980.01064780.205579

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Jamaika dolarından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

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JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Çevrim kurları Jamaika Doları / Filipinler Pesosu
1 JMD0.35819 PHP
5 JMD1.79093 PHP
10 JMD3.58186 PHP
20 JMD7.16372 PHP
50 JMD17.90930 PHP
100 JMD35.81860 PHP
250 JMD89.54650 PHP
500 JMD179.09300 PHP
1000 JMD358.18600 PHP
2000 JMD716.37200 PHP
5000 JMD1790.93000 PHP
10000 JMD3581.86000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Jamaika Doları
1 PHP2.79184 JMD
5 PHP13.95920 JMD
10 PHP27.91840 JMD
20 PHP55.83680 JMD
50 PHP139.59200 JMD
100 PHP279.18400 JMD
250 PHP697.96000 JMD
500 PHP1395.92000 JMD
1000 PHP2791.84000 JMD
2000 PHP5583.68000 JMD
5000 PHP13959.20000 JMD
10000 PHP27918.40000 JMD