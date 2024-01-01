bin Filipinler pesosundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → JMD çevirin

1.000₱ PHP = 2.698J$ JMD

06:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 PHP → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.75612.8285
Düşük2.68142.6814
Ortalama2.70862.7614
Değişim-2.06%-2.65%
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1 PHP → JMD istatistikleri

PHP → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.7561, en düşük 2.6814 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.7086 oldu. PHP → JMD kurundaki değişiklik -2.06 değerindeydi.

PHP → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.8285, en düşük 2.6814 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.7614 oldu. PHP → JMD kurundaki değişiklik -2.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.408350.948451.546670.7911711396.33154.5757.24205
1 CAD0.71005110.6734491.098210.561771991.465109.7565.14222
1 EUR1.054351.4848911.630730.834191472.22162.977.63566
1 AUD0.646550.9105690.61322110.511531902.79799.94054.68235

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Jamaika Doları
1 PHP2.69811 JMD
5 PHP13.49055 JMD
10 PHP26.98110 JMD
20 PHP53.96220 JMD
50 PHP134.90550 JMD
100 PHP269.81100 JMD
250 PHP674.52750 JMD
500 PHP1349.05500 JMD
1000 PHP2698.11000 JMD
2000 PHP5396.22000 JMD
5000 PHP13490.55000 JMD
10000 PHP26981.10000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Filipinler Pesosu
1 JMD0.37063 PHP
5 JMD1.85315 PHP
10 JMD3.70630 PHP
20 JMD7.41260 PHP
50 JMD18.53150 PHP
100 JMD37.06300 PHP
250 JMD92.65750 PHP
500 JMD185.31500 PHP
1000 JMD370.63000 PHP
2000 JMD741.26000 PHP
5000 JMD1853.15000 PHP
10000 JMD3706.30000 PHP