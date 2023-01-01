20 دولار جامايكي إلى بيزو فلبيني

تحويل JMD إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ jmd
٧٫٢٨ php

1.00000 JMD = 0.36404 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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JMD إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل دولار جامايكي / Philippine Peso
1 JMD0.36404 PHP
5 JMD1.82021 PHP
10 JMD3.64041 PHP
20 JMD7.28082 PHP
50 JMD18.20205 PHP
100 JMD36.40410 PHP
250 JMD91.01025 PHP
500 JMD182.02050 PHP
1000 JMD364.04100 PHP
2000 JMD728.08200 PHP
5000 JMD1820.20500 PHP
10000 JMD3640.41000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار جامايكي
1 PHP2.74694 JMD
5 PHP13.73470 JMD
10 PHP27.46940 JMD
20 PHP54.93880 JMD
50 PHP137.34700 JMD
100 PHP274.69400 JMD
250 PHP686.73500 JMD
500 PHP1373.47000 JMD
1000 PHP2746.94000 JMD
2000 PHP5493.88000 JMD
5000 PHP13734.70000 JMD
10000 PHP27469.40000 JMD