دولار جامايكي إلى درام أرميني

تحويل JMD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
2484.67 amd

1.00000 JMD = 2.48467 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:53 UTC
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JMD إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.438181.660180.9634518.3038
1GBP1.1532711.22995102.2511.658591.914621.1111221.109
1USD0.93760.813041183.13451.34851.556660.903317.1625
1INR0.01127870.009779830.012028710.01622070.01872460.01086550.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / درام أرمينية
1 JMD2.48467 AMD
5 JMD12.42335 AMD
10 JMD24.84670 AMD
20 JMD49.69340 AMD
50 JMD124.23350 AMD
100 JMD248.46700 AMD
250 JMD621.16750 AMD
500 JMD1242.33500 AMD
1000 JMD2484.67000 AMD
2000 JMD4969.34000 AMD
5000 JMD12423.35000 AMD
10000 JMD24846.70000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / دولار جامايكي
1 AMD0.40247 JMD
5 AMD2.01234 JMD
10 AMD4.02468 JMD
20 AMD8.04936 JMD
50 AMD20.12340 JMD
100 AMD40.24680 JMD
250 AMD100.61700 JMD
500 AMD201.23400 JMD
1000 AMD402.46800 JMD
2000 AMD804.93600 JMD
5000 AMD2012.34000 JMD
10000 AMD4024.68000 JMD