سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى فرنك سويسري

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى فرنك سويسري حاليًا 0.78374 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.674% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.892% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى فرنك سويسري بين أعلى مستوى 0.793588 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.78374 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.301%.