История обменного курса гаитянский гурд–тихоокеанские франки

Обменный курс гаитянский гурд/тихоокеанские франки сейчас составляет 0,832, отражая изменение в размере 0.219% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.434% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,839, и минимумом, равным 0,830, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.892% уменьшение стоимости.