سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 200.163 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.481% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 200.557 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 199.032 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.312%.