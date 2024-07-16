История обменного курса гаитянский гурд–вьетнамские донги

Обменный курс гаитянский гурд/вьетнамские донги сейчас составляет 192,322, отражая изменение в размере 0.209% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.121% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 193,460, и минимумом, равным 191,921, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.429% увеличение стоимости.