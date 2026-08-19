سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 28.4677 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.103% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.210% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 28.5372 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 28.3622 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.206%.