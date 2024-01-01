История обменного курса гаитянский гурд–угандийские шиллинги

Обменный курс гаитянский гурд/угандийские шиллинги сейчас составляет 28,058, отражая изменение в размере 0.009% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.113% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 28,184, и минимумом, равным 28,017, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.446% увеличение стоимости.