سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 0.0612129 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.300% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.433% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 0.0615745 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0612129 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.362%.