История обменного курса гаитянский гурд–доллары Соломоновых островов

Обменный курс гаитянский гурд/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 0,063, отражая изменение в размере -0.619% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.305% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,063, и минимумом, равным 0,062, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.193% уменьшение стоимости.