سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 45.9876 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.032% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.807% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 46.2267 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 45.6194 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.538%.