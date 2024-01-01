История обменного курса гаитянский гурд–парагвайские гуарани

Обменный курс гаитянский гурд/парагвайские гуарани сейчас составляет 57,351, отражая изменение в размере 0.071% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.449% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 57,581, и минимумом, равным 57,094, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.441% уменьшение стоимости.