غورد هايتي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل HTG إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
١٢٫٥٢ nzd

1.00000 HTG = 0.01252 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:17 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

HTG إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 NZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065388.56211.438261.660120.9636518.3332
1GBP1.15311.22835102.1171.65841.914211.1110921.1392
1USD0.93870.8141183.13351.35011.558360.904717.2094
1INR0.01129150.009792690.012028810.01624010.01874530.01088250.207009

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

HTG إلى USD

HTG إلى SGD

HTG إلى ZAR

HTG إلى CAD

HTG إلى GBP

HTG إلى INR

HTG إلى EUR

HTG إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / دولار نيوزيلندي
1 HTG0.01252 NZD
5 HTG0.06262 NZD
10 HTG0.12523 NZD
20 HTG0.25047 NZD
50 HTG0.62617 NZD
100 HTG1.25234 NZD
250 HTG3.13085 NZD
500 HTG6.26170 NZD
1000 HTG12.52340 NZD
2000 HTG25.04680 NZD
5000 HTG62.61700 NZD
10000 HTG125.23400 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Haiti Gourde
1 NZD79.85030 HTG
5 NZD399.25150 HTG
10 NZD798.50300 HTG
20 NZD1597.00600 HTG
50 NZD3992.51500 HTG
100 NZD7985.03000 HTG
250 NZD19962.57500 HTG
500 NZD39925.15000 HTG
1000 NZD79850.30000 HTG
2000 NZD159700.60000 HTG
5000 NZD399251.50000 HTG
10000 NZD798503.00000 HTG