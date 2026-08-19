سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى للقاطرات المنغولية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى للقاطرات المنغولية حاليًا 27.4626 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.020% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.007% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى للقاطرات المنغولية بين أعلى مستوى 27.507 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 27.4601 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.116%.