История обменного курса гаитянский гурд–монгольские тугрики

Обменный курс гаитянский гурд/монгольские тугрики сейчас составляет 25,640, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.201% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 25,825, и минимумом, равным 25,639, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.721% увеличение стоимости.