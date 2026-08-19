سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى الدوﻻرات الليبرية

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدوﻻرات الليبرية حاليًا 1.38292 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.370% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.077% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى الدوﻻرات الليبرية بين أعلى مستوى 1.38929 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 1.38182 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.424%.