История обменного курса гаитянский гурд–либерийские доллары

Обменный курс гаитянский гурд/либерийские доллары сейчас составляет 1,480, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.510% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/либерийские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,485, и минимумом, равным 1,473, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.432% увеличение стоимости.