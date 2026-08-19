سجل أسعار الصرف من قردة هايتية إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف قردة هايتية إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 2.53142 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.261% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة قردة هايتية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.891% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف قردة هايتية إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 2.56462 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.52997 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.962%.