История обменного курса гаитянский гурд–шри-ланкийские рупии

Обменный курс гаитянский гурд/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 2,303, отражая изменение в размере -0.064% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость гаитянский гурд оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.466% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс гаитянский гурд/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 2,314, и минимумом, равным 2,286, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.439% увеличение стоимости.