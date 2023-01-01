غورد هايتي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل HTG إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
170.33 czk

1.00000 HTG = 0.17033 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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HTG إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0641588.48471.438091.660790.963418.3287
1GBP1.1531411.22715102.0381.658371.915181.1109321.1362
1USD0.939650.814896183.15061.35141.560670.905417.2238
1INR0.01130140.009800250.012026410.01625240.01876920.01088870.20714

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / الجمهورية التشيكية كورونا
1 HTG0.17033 CZK
5 HTG0.85164 CZK
10 HTG1.70329 CZK
20 HTG3.40658 CZK
50 HTG8.51645 CZK
100 HTG17.03290 CZK
250 HTG42.58225 CZK
500 HTG85.16450 CZK
1000 HTG170.32900 CZK
2000 HTG340.65800 CZK
5000 HTG851.64500 CZK
10000 HTG1703.29000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Haiti Gourde
1 CZK5.87100 HTG
5 CZK29.35500 HTG
10 CZK58.71000 HTG
20 CZK117.42000 HTG
50 CZK293.55000 HTG
100 CZK587.10000 HTG
250 CZK1467.75000 HTG
500 CZK2935.50000 HTG
1000 CZK5871.00000 HTG
2000 CZK11742.00000 HTG
5000 CZK29355.00000 HTG
10000 CZK58710.00000 HTG